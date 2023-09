Stadio Menti: concessione da 99 anni per rifare l'impianto

Negli ultimi anni lo stadio Romeo Menti ha subito vari lavori di ammodernamento, tra cui la sostituzione del maxischermo che era spento da decenni, il rifacimento del manto erboso e il posizionamento dei seggiolini nelle due curve.

Ora anche il sindaco Possamai spinge per il rifacimento dello stadio a Vicenza. Intervenuto durante la cena del club biancorosso Giancarlo Salvi, come riportato dal Giornale di Vicenza, il primo cittadino apre le porte alla società biancorossa: "E' un'opera fondamentale per la città. Rosso a ragione nel dire che servono nuovi partner, ma la mia amministrazione è pronta a dialogare con altri investitori. La società è solida e questa è un'occasione che non possiamo perdere e il Comune è presente e pronto a discutere".

Possamai ha fissato anche un numero, il 99, come gli anni di concessione che il Comune è disposto a concedere alla società di Renzo Rosso, per la costruzione del nuovo Menti. Una cosa è certa, che l'amministrazione ha ribadito di voler portare avanti con convinzione l'iter per la realizzazione dello stadio.

Ricordiamo che a settembre 2021 è stato cambiato l'indirizzo dello stadio da Via Schio 21 a Largo Paolo Rossi 9 a seguito dell'intitolazione dello spazio antistante il portone principale all'indimenticato giocatore, molto legato alla città.