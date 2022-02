Sono 230 i tifosi del LR Vicenza sugli spalti a Cremona

Al netto dei non convocati da mister Cristian Brocchi, in redazione a VicenzaToDay abbiamo ragionato sulla formazione da mettere in campo. A nostro avviso, ben guidati da Alberto Belloni, optiamo per un 4-3-1-2 che permette di coprirsi e di essere offensivi contro una Cremonese che è sempre la vicecapolista.

Ecco la nostra formazione migliore (poi è ovvio che Brocchi conosce meglio le condizioni dei suoi e ha le sue idee): (4-3-1-2) Contini; Sandon, Brosco, De Maio, Bruscagin; Bikel, Cavion, Zonta; Ranocchia; Da Cruz, Diaw.

IN 230 I SUPPORTER BIANCOROSSI A CREMONA

Alle 18 e 30 ci saranno 230 tifosi nello spicchio degli ospiti allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona. E' il numero dei biglietti venduti per la partita Cremonese-LR Vicenza valida per la 25esima giornata di campionato.

Il direttore di gara in campo è Andrea Colombo di Como.

TRE DIFFIDATI TRA I BIANCOROSSI

Nel frattempo il giudice sportivo ha reso noto quando deciso dopo la 24esima giornata di campionato: non vi sono squalificati né ammoniti tra i biancorossi, ma rimangono in diffida Crecco, Meggiorini e Giacomelli.