Serie D: verso Mestre-FC Arzignano Valchiampo con Andrea Bonetto

Domenica 31 ottobre, i giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini sono in trasferta allo stadio Baracca per il match Mestre-Fc Arzignano Valchiampo. Direttore di gara è Valerio Bocchini di Roma 1. Fischio d’inizio ore 14 e 30.? Il difensore gialloceleste Andrea Bonetto nella sua importante carriera, ha indossato anche i colori arancioneri della squadra lagunare.

«Parto dalla partita di domenica scorsa con il Caldiero - esordisce Bonetto - un match finito con un risultato positivo. Credo che non sia stata la nostra miglior partita, però, siamo stati bravi nel momento in cui siamo andati in svantaggio a non farci prendere troppo dalla foga di volerla recuperare immediatamente».

«Siamo rimasti concentrati e abbiamo messo in campo il nostro gioco, riuscendo poi a pareggiarla ed infine a passare in vantaggio».

AD ARZIGNANO UN CLIMA POSITIVO CHE PORTA AL RISULTATO

Il clima nella squadra allenata da Bianchini è molto positivo e lo si evince dalle parole proprio di Bonetto: «La settimana è andata bene, è iniziata nel modo giusto. Siamo un gruppo che si allena sempre con grande intensità e grande voglia di fare. Infatti non vediamo l’ora che arrivi la domenica per mettere in campo quello che abbiamo preparato durante la settimana».

BONETTO E' L'EX DI TURNO

Bonetto ha militato da professionista in Serie C con le maglie di Bassano Virtus, LR Vicenza e Fermana Football Club. Precedentemente aveva giocato in Serie D con i colori di Altovicentino e Mestre. ?«Sono un ex e ricordo sempre con molto piacere Mestre perché quando sono arrivato ero un ragazzo giovane - racconta il difensore dell'Arzi -. Quell’annata è stata importante e mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista».

LA PARTITA MESTRE-ARZIGNANO VALCHIAMPO

«Per quel che riguarda la partita, sarà sicuramente un incontro tosto: il Mestre è un’ottima squadra, mette in campo un bel gioco palla a terra e ha dei giocatori di valore. Da poco la società ha anche cambiato Mister e questo dà sempre una scossa al "gruppo squadra" e ti fa dare quel qualcosa in più».

«Penso però che noi dovremo rimanere concentrati soprattutto su noi stessi. Durante questa settimana abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e quindi siamo pronti ad andare lì per fare una grande prestazione e impegnarci al massimo per cercare di ottenere il miglior risultato possibile».