Serie D: un FC Arzignano Valchiampo "determinato" in trasferta a Montebelluna

Il FC Arzignano Valchiampo ha chiuso il girone di andata in settimana recuperando con l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina

La squadra di mister Giuseppe Bianchini domenica 6 febbraio affronta la prima trasferta del 2022. Alle 14 e 30 lo stadio San Vigilio di via Biagi ospiterà la 19esima giornata di campionato di serie D: è in programma Prodeco Calcio Montebelluna-FC Arzignano Valchiampo.

L'ex del match è il centrocampista Valeriano Nchama autore di una rete nel match casalingo di domenica scorsa con l'Ambrosiana.?«È la prima trasferta del nuovo anno - afferma Nchama riferendosi alla partita in terra trevigiana -. Sarà una trasferta difficile, sarà una partita difficile perché affrontiamo una squadra molto organizzata che gioca bene a calcio. Quindi noi ci faremo trovare pronti. È la terza partita in una settimana che affrontiamo, però siamo riusciti a recuperare mentalmente e fisicamente dagli ultimi due incontri. Ci siamo e non vediamo l’ora di giocare».



Il centrocampista racconta anche del prolungamento del periodo di pausa natalizio dovuto alla pandemia.?«In questo lungo periodo si è lavorato per lo più su una condizione fisica e siamo riusciti a lavorare bene, con armonia, di squadra. Fisicamente stiamo bene e affrontiamo questa terza partita (dell'anno, ndr) essendo tutti a disposizione e quindi nel migliore dei modi. Andiamo (a Montebelluna, ndr) con voglia e determinazione per proseguire il nostro percorso».