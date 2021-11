Serie D: sfortunato e amareggiato il Cartigliano batturo di misura a Campodarsego, 1-0

Dopo il gol al 34' di Cocola che porta in vantaggio i padovani, Di Gennaro segna per il "Carti", ma la rete viene annullata da un fischio arbitrale errato effettuato in precedenza: si rischia la baruffa in campo. Mister Ferronato molto amareggiato per la direzione arbitrale