Serie D: reti inviolate tra FC Arzignano Valchiampo ed Este

Si chiude con un pareggio a reti inviolare tra FC Arzignano Valchiampo e l'AC Este (0-0). Era la 15esima giornata di campionato di serie D girone C. Per i giallocelesti, tante le occasioni in particolare nel secondo tempo. Nel recupero finale per i padroni di casa Szymon Fyda si è dimostrato particolarmente pericoloso per la porta avversaria. L’Este ha giocato bene, ha difeso nella propria area e ha sviluppato anche il gioco in attacco.



PRIMO TEMPO: GRANDE FATICA PER L'ARZI

Il primo tempo parte subito con l’occasione da rete per la squadra di casa che vede Fyda avanzare e crossare in direzione di Antoniazzi, posizionato in area, che non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 13’ risponde l’Este con Olonisakin e Battistini. Ancora l’Arzignano si porta in attacco con Pasqualino e Moras: questultimo manda sopra la traversa. Il gioco davanti si sviluppa con il trio Fyda-Gnago-Moras e al 36’ ci prova Casini, capitano della gara, ma l’Este c’è. Sull'altro fronte al 42’ il tiro di Altuna finisce alto.



SECONDO TEMPO: GRANDE IMPEGNO PER I PADRONI DI CASA MA NIENTE GOL

Nella ripresa al 7' da segnalare il miracoloso salvataggio del portiere padovano Peixoto sul tiro di Antoniazzi, parato e deviato in angolo. Va in pressing l’Arzignano che, nel secondo tempo, cerca di portare a casa i 3 punti. Prima Moras va lungo per Gnago, poi è Gnago a smarcarsi bene in area e indirizzare la sfera al numero 10 che recupera e tira: ma niente da fare. Successivamente intervento salva risultato di Bonetto in difesa che rende nulla un'azione pericolosa di Battistini.

Poi tante le occasioni per gli uomini di Mister Bianchini: Molnar di testa su sviluppo di calcio d’angolo, Beltrame su punizione, Calì per Fyda. E verso la porta di casa una punizione dell’Este da posizione molto pericolosa viene intercettata dalla respinta di Bacchin. Nei cinque minuti di recupero, superoccasione occasione dell’Arzignano Valchiampo: Pasqualino dalla propria metà campo crossa alla ricerca dei compagni d’attacco, Calì passa a Beltrame che di testa porta la sfera verso Cescon. Fyda entra repentino recuperando palla, avendo la meglio sull’Este. Bravo il portiere dell'Este che mura il tiro gialloceleste che avrebbe potuto valere i tre punti. E invece un solo punto per questo turno. Prossimo turno per l'Arzi mercoledì 22 deicembre 2021 in trasferta a Campodarsego.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – AC ESTE, 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino, Casini, Molnar, Nchama (14’ st Cescon), Fyda, Moras (28’ st Beltrame), Gning, Antoniazzi (43’ st Cariolato), Bonetto, Gnago (28’ st Calì). All. Bianchini.?ESTE: Peixoto, Munaretto, Piccardi, Bordi (38’ st Abrefah), Marchiori, Hoxha, Zanetti, Altuna, Battistini (47’ st Espinar), Caccin, Olonisakin (31’ st Garcia). All. Pagan.?ARBITRO: Silvestri di Roma 1.

RETI: -

NOTE: pomeriggio freddo, pochi i gradi sopra lo zero. 600 spettatori al Dal Molin: presenti tutti i ragazzi del settore giovanile. Ammoniti: Pasqualino Moras BeltrameAltuna Abrefah. Angoli: 8-1. Recu