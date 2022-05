Serie D, poule scudetto: al FC Arzignano non piace il Gorgonzola e perde col San Giuliano (3-0)

Niente da fare: la condizione degli uomini di mister Giuseppe Bianchini è sotto gli avversari lombardi e i gioallocelesti domenica 22 maggio 2022 non hanno avuto la lucidità necessaria a finalizzare verso la porta avversaria. Il match per la poule scudetto, un prologo di campionato con le squadre già promosse in serie C, vede la vittoria lucida dei lombardi sui vicentini. Un 3-0 che è maturato sin dal primo minuto di gioco con Cogliati. Sul 1-0 l'Arzi cerca di reagire: pericolosi Fyda, Moras su punizione, Beltrame, ma la mira e la concentrazione sembrano non esserci. Il San Giuliano risponde al 16' col raddoppio: segna Qeros.



I giallocelesti cercano nuovamente il gol, ma è evidente a tutti la diffrenza di condizione, con un Arzignano spompato da un campionato impegnativo sino all'ultimo (domenica scorsa a Chioggia è stata quasi una finale) mentre il San Giuliano con ancora energia nelle gambe e nella testa grazie al dominio incontrastato del girone B della serie D.La doppietta di Qeros arriva al 31' su punizione. Ed è il 3-0. Secondo tempo da dimenticare.