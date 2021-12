Serie D: per Cartigliano goleada col Dolomiti, 5-0

Girone C

Serie D Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Cartigliano

Riprende a marciare a pieni giri il Cartigliano di mister Alessandro Ferronato che dopo l'Ambrosiana e il Caldiero batte anche il Dolomiti Bellunesi.



Un match sotto la pioggia quello di ieri che porta i bianco-azzurri a segnare già al 2' con Gjioni su assist di Barzon. Gli ospiti reagiscono e impediscono al Cartigliano di fare gioco mantenendo sempre una superiorità evidente a centrocampo, la vera forza della squadra veneto alpina della serie D. Qualche occasione per i bellunesi ma mai insidiosa: i pericoli sono arrivati comunque per gli uomini di Ferronato da Onescu e da Raimondi (su punizione).Nella ripresa i padroni di casa scendono determinatissimi. Al 11' arriva il 2-0 con Barzon in contropiede che serve Stevanin che a sua volta gonfia la rete avversaria. Al 13' il secondo gol di Gjoni che segna di testa su cross di Mantovani. Al 36' segna il 4-0 Di Gennaro. E infine colpo di testa di Buson al 44' che fa 5-0.