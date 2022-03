Serie D, anticipo: pareggio a reti inviolate per FC Arzignano Valchiampo a Carlino

Si affrontano a specchio le due compagini di mister Moras e mister Bianchini entrambe in campo schierate con un 4-3-1-2. Fischio d'inizio alle 14 e 30 al campo sportivo di Carlino in Friuli.



PRIMO TEMPO

Il gialloceleste Moras (ex del Cjarlins) prova ad accendere il match dopo 10' di studio con un interno a girare che finisce nettamente fuori dallo specchio.

Al 16’ brivido per l'Arzi: punizione di Venitucci respinta in mezzo all’area da Bacchin, Agnoletti si avventa sul pallone ma non riesce ad impattare bene la sfera mancando la zampata decisiva.

A metà tempo azione efficace dell'Arzi: sgroppata di Cariolato, che arriva sul fondo e crossa al centro per Calì, l’attaccante salta col tempo giusto ma indirizza la palla a lato.

Alla mezzora dal fronte opposto, quello degli arancioazzurri friulani, Venitucci raccoglie l’appoggio di Agnoletti e scarica da fuori area un destro che impegna seriamente Bacchin.

Il Cjarlins insiste e sfiora nuovamente il vantaggio sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Pignat, respinto dall’estremo difensore veneto. L’Arzignano rimette la testa fuori dalla sua metà campo al 41’ con l’inzuccata di Bigolin, fuori bersaglio. Nel recupero l’arbitro sente una parola di troppo uscire dalla bocca di Venitucci e sventola il cartellino rosso verso il numero 10 arancioazzurro.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Cjarlins si schiera in copertura con un 4-4-1 dove Rocco sorregge il peso dell’attacco friulano. Cucchiaro prende il posto di Bran e la formazione di mister Moras non sembra soffrire l’inferiorità e, anzi, si spinge in avanti con una pericolosa punizione di Agnoletti al 19’.

L’Arzignano non sta certo a guardare e mette paura ai padroni di casa con un diagonale di Moras al 20’.

I giallocelesti provano a pungere con una ripartenza conclusa malamente da Calì. Mister Bianchini tenta di vincerla inserendo Gnago a un quarto d’ora dalla fine, ma Pignat fa subito capire di non essere disposto ad arrendersi calciando alto.

Nchama spreca malamente una doppia occasione in mischia nel cuore dell’area carlinese al 39’: due conclusioni, la prima di tacco, la seconda di punta, entrambe per nulla efficaci.

Il Cjarlins risponde colpo su colpo. D’Appolonia scambia con Forestan, si accentra e fa partire un destro di poco a lato. Nel recupero occasione per gli ospiti con Beltrame dal limite dell’area: il gialloceleste però non centra il bersaglio e finisce 0-0.

TABELLINO - CJARLINS MUZANE-ARZIGNANO VALCHIAMPO, 0-0

CJARLINS MUZANE: Barlocco, Bran (1’st Cucchiaro), Brigati, Tobanelli, Dall’Ara, Poletto (11’st Ndoj), Agnoletti, Pignat, Bussi (38’st Forestan), Venitucci, Rocco (11’st D’Appolonia). All, Moras.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Nchama, Fyda (30’st Gnago), Calì, Moras, Cariolato, Parise (34’st Pasqualino), Antoniazzi (27’st Casini), Bigolin, Sarli (21’st Beltrame), Vessella (28’st Gning). All. Bianchini.

ARBITRO: Marco Marchioni di Riesti. Assistenti: Luca Bernasso di Milano e Ilario Montanelli di Lecco.

NOTE: ammoniti: Bigolin, Poletto, Tobanelli, Casini, Barlocco. Al 46’pt espulso Venitucci per "espressione blasfema". Recupero 4’, 5’.