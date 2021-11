Serie D: Paperinik segna al Montebelluna e fa vincere il Cartigliano nel derby del Grappa

Girone C

Serie D Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Cartigliano

Una partita stregata in epoca di Halloween anche il derby della pedemontan del Grappa tra Cartigliano Calcio e Montebelluna. A risolverla il gol di Preknikaj su assist di Kokkolari, che batte a rete di sinistro in corsa, il portiere trevigiano respinge e rimane a terra: lo stesso PK Gol ribatte di destro e gonfia la rete. E' il gol portati arrivato al 34' del secondo tempo che permette ai bianco celesti di mister Ferronto di portarsi a casa altri tre punti, confermando l'ottima prestazione mostrata a Este una settimana fa.



Il tecnico Alessandro Ferronato però non è molto contento: ribadisce che la vittoria è importante, ma serve più cinismo per non rimanere sospesi sino alla fine della partita. Più cinisco perchè almeno quattro occasioni nitide da gol sono state sprecate.Insomma il Cartigliano sta crescendo e la vittoria da un certo margine di ottimismo ma bruciano ancora le sconfitte con le due più forti della classe ovvero Arzignano e Clodiense.