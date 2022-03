Serie D: Paolo Beltrame (FC Arzignano Valchiampo): "A Caldiero dobbiamo essere coraggiosi e umili"

Domenica 6 marzo 2022 l'Arzignano Valchiampo di mister Giuseppe Bianchini affronterà in trasferta la 23esima giornata di campionato di Serie D (girone C) contro il Calcio Caldiero Terme (sesta giornata di ritorno). Fischio d'inizio alle 14 e 30 allo stadio "Mario Berti".

L'importante sfida grazie alla partnership tra Lega Nazionale Dilettanti e Sportitalia sarà trasmessa in diretta tv, live sul canale 60 del Digitale Terrestre.



Dalla partita casalinga con il Delta Porto Tolle alla trasferta di Caldiero. Il centrocampista 29enne Paolo Beltrame ripercorre il cammino dei gialoocelesti.

?«Penso che vincere aiuti sempre ad avere una mentalità vincente e a portare entusiasmo. Questa settimana l’abbiamo affrontata così: con entusiasmo ma con voglia e consapevolezza che la prossima giornata sarà importante e difficile. Non vediamo l’ora di scendere in campo a Caldiero».



Definito il “derby veneto”, al Mario Berti si terrà l’incontro Calcio Caldiero Terme-Arzignano Valchiampo. Beltrame presenta la gara.?

«Essere trasmessi in televisione penso sia una cosa molto stimolante, ma noi dobbiamo concentrarci su quella che sarà la sfida, su quello che succederà all’interno del rettangolo di gioco. Andiamo ad affrontare una squadra molto importante sia nei singoli che nel gruppo. È un gruppo consolidato: sono ragazzi che giocano insieme da parecchi anni. Sicuramente è una squadra tosta da affrontare; noi però siamo consci delle nostre qualità. Sarà una partita che ci potrà dire tanto e sono sicuro che l’affronteremo nel modo giusto».



“Continuità” è la parola scelta dal Szymon Fyda nell'intervista prepartita della settimana scorsa. Alla vigilia di questo rilevante impegno per Beltrame la parola d'ordine è "coraggio".

?«La mia parola della settimana è “coraggio”. Siamo in una fase del campionato molto importante e in un momento topico. Dobbiamo essere coraggiosi senza nessun tipo di timore. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre caratteristiche, delle nostre qualità e della nostra forza e metterle in campo ogni domenica. Anche perché tutte le squadre che ci verranno ad affrontare sicuramente cercheranno di fare qualcosina in più dal momento in cui fanno la partita contro la capolista. E quindi dovremmo essere coraggiosi, ma allo stesso tempo umili e avere rispetto di tutti i nostri avversari».