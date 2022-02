Serie D: mercoledì 2 febbraio il recupero Arzignano Valchiampo-Union Clodiense

Mercoledì 2 febbraio 2022 alle 14 e 30 i giallocelesti di mister Giovanni Bianchini affronteranno allo stadio Dal Molin il recupero della 17esima giornata: FC Arzignano Valchiampo – Union Clodiense Chioggia Sottomarina.

E' l'ultima giornata del girone d’andata rinviata in precedenza a causa dell’emergenza sanitaria. L'Arzi è primo in classifica con 42 punti e l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina è sotto di 4 punti.

A presentare la gara per i giallocelesti è il centrocampista Daniele Forte.

LA PARTITA CHE SI ASPETTA DANIELE FORTE?

«Ci stiamo preparando come prepariamo tutte le altre partite, cercando di lavorare al meglio, allenandoci con intensità per poi riportare domani quello che proviamo in campo. Sarà una bella partita contro un avversario di livello e non vediamo l’ora di scendere in campo».

LO SPIRITO DELL'ARZIGNANO VALCHIAMPO

?«Scenderemo in campo per vincere come giochiamo in tutte le altre partite. Sappiamo che sarà una partita difficile contro un avversario forte, ma proveremo a fare la nostra partita e portare a casa i tre punti».



ARZIGNANO VALCHIAMPO VS CLODIENZE E' AFFASCINANTE?

Per chiudere Daniele Forte definisce con una sola parola il match infrasettimanale: «Direi affascinante perché è una sfida prima contro seconda e non capita tutti i giorni di giocarla. Speriamo che sia una bella partita».