Serie D: l'ex Primavera biancorosso Cariolato presenta il derby Cartigliano-Arzignano

Domenica 20 febbraio,2022 alle ore 14 e 30 allo stadio Fair Play di Cartigliano andrà in scena il derby vicentino del Girone C di Serie D, tra i padroni di casa e il FC Arzignano Valchiampo.

A presentare la gara su VicenzaToDay il difensore gialloceleste Fabio Cariolato, originario di Cornedo Vicentino, con un passato nelle giovanili del Vicenza Calcio.

Il calciatore 19enne (classe 2002), da quest’anno in maglia gialloceleste, con l’Arzignano Valchiampo ha segnato la sua prima rete in prima squadra contro il Levico Terme a dicembre.

?«Il passaggio tra le giovanili e la prima squadra - afferma Cariolato - non è scontato e non è semplice. Per fortuna ho trovato dei compagni che mi hanno agevolato nel farlo e mi hanno spianato la strada. Per quanto riguarda il gol, invece, è un’emozione che mi porterò sempre dentro».

Cariolato arriva dal settore giovanile del Vicenza Calcio, e ha il biancorosso per dieci anni. Hai in carriera un percorso di crescita in un club professionistico. Ci racconta la sua esperienza in breve.?

«Al Vicenza sono stati anni importantissimi, fondamentali per la mia crescita sia personale che calcistica. Infatti, da lì mi porto una grande voglia e determinazione per fare bene».

Domani 21esima giornata di campionato, quarta giornata del girone di ritorno: Cartigliano – FC Arzignano Valchiampo. E' il derby vicentino del Girone C.

Il giovane difensore gialloceleste ci spiega cosa rappresenta per lui la sfida tutta vicentina.?

«I derby non sono partite come le altre. Affrontiamo una squadra forte che vorrà sicuramente fare bene e che sta facendo un ottimo Campionato. Noi lotteremo per portare a casa i tre punti. Per me, sarà un’emozione. Essendo originario di qui ci tengo molto a fare bene con tutta la squadra».