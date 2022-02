Serie D: l'Arzignano Valchiampo ospita Delta Porto Tolle

Domenica 27 febbraio 2022 l'Arzignano Valchiampo affronta l’ultimo impegno del mese. Alle ore 14 e 30 lo stadio Dal Molin ospiterà la gara di serie D tra FC Arzignano Valchiampo e Delta Porto Tolle.

A presentare la prossima giornata di campionato, l’attaccante Szymon Fyda.

22esima giornata del girone C, quinta del girone di ritorno: che match sarà?

«Sarà sicuramente una partita complicata. Il Delta Porto Tolle ha degli ottimi giocatori e, quindi, ci aspetterà una partita difficile. Noi dobbiamo essere bravi a metterla sui binari giusti fin dai primi minuti e sarà quello che cercheremo di fare».



Come avete lavorato ora per affrontare il ritorno?

?«Sappiamo che il girone di ritorno è un campionato diverso. Ciononostante, la preparazione alle partite è rimasta uguale per noi. Andiamo alla ricerca di quelli che possono essere i punti di forza, ma anche i punti deboli della squadra che andiamo ad affrontare. Mentre, per quanto riguarda il lavoro sul campo, andiamo alla ricerca di mettere intensità fisica e mentale in modo da farci trovare pronti per la gara della domenica».



PER FYDA LA PAROLA D'ORDINE E' "CONTINUITA'"

«La parola della settimana, che secondo me ci dovrà accompagnare fino alla fine della stagione, è continuità perché dobbiamo pensare a continuare il nostro percorso cercando di affrontare partita per partita e andando alla ricerca del massimo risultato. E portare a casa più punti possibili».