Serie D: l'Arzignano pareggia a San Martino Buon Albergo (3-3)

Nel match testa-coda il FC Arzignano Valchiampo controlla la partita, va in vantaggio di due gol nel primo tempo, allunga all'inzio del secondo e poi si fa clamorosamente rimontare dal San Martino Speme.

Sul campo di San Martino Buon Albergo (Verona) va in scena una partita dai due volti con i giallocelesti che pensano di aver chiuso il match all'8' della ripresa con il rigore trasofrmato da Gnago con un risultato di 0-3.

Ma l'ultima della classe reagisce e non si da per vinta e fa un butto scherzo alla squadra di mister Giuseppe Bianchini, sorprendendo anche l'allenatore che a fine match ammetterà l'errore di valutazione e dirà: "abbiamo preso tre gol assolutamente evitabili!"

Il primo gol dei giallocelsti di patron Lino Chilese arriva al 20' del primo tempo con una punizione precisissima di Moras. Il raddoppio arriva al 37' con Fyda su azione. Nella ripresa sembra che il San Martino inizi con una reazione, ma al primo affondo dei giallocelesti Vignati tocca con un braccio all'internod ell'area e l'arbitro assegna il penalty: sul dischetto Gnago che trasorma. E' lo 0-3.

Poi Molnar e comapgni si adagiano un po' e i padroni di casa pareggiano il match in soli 15'.

Prima rete di Fanini al 10' che mette dentro una respinta di Bacchin su Dalla Bernardina. Lo stesso Fanini al 19' lancia Ciuffo a rete: è il 2-3. Il pareggio arriva al 23' della ripresa con Irprati che di testa insacca il calcio d'angolo battuto da Bertaso. A quel punto sul 3-3 gli uomini di Bianchini reagiscono: occasioni nitide per Moras, Molnar e Nchama, ma la palla non va dentro.

L'arzignano porta a casa un punto e si attesta sui 71 punti in classifica. Ad insidiare la prima posizione l'Union Clodiense seconda a 66 punti,ovvero a -5.

Prossima partita per i giallocelesti in casa con l'Adriese terza in classifica a 56 punti. D'ora in poi vietato sbagliare per FC Arzignano Valchiampo.