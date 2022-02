Serie D: l'Arzignano espugna Cartigliano (3-0) nel derby vicentino

Nel primo tempo il Cartigliano e l'Arzignano Valchiampo hanno poche occasioni nette da gol, ma soprattutto le difese fanno il loro mestiere tenendo a bada gli attaccanti avversari. L'Arzignano si fa valere in campo per il tasso tecnico più alto e la fisicità dei suoi 11. Ma il Cartigliano "doma" bene gli avversari dell'Ovest vicentino. Si va a riposto sullo 0-0.

Nella ripresa condiziona la partita per i padroni di casa l'espulsione al 1' di Buson. I biancocelesti di Ferronato restano in 10 e cominciano a faticare nel contenere gli uomini di Bianchini.

Al 9' il gol di Forte di piatto su assist di Calì. E' lo 0-1.

Al 11' l'infortunio ad uno dei padroni di casa, Lunardon, sostituito da Cannarella.

Il Carti a questo punto reagisce e con Murataj ha due occasioni per pareggiare i conti: ma la palla non entra.

Dopo i cambi effettuati da parte di mister Bianchini è proprio il neo entrato Gnago che segna di testa il raddoppio per i giallocelesti. Arrivano anche i cambi del Cartilgiano. Nel recupero il risutlato viene fissato sullo 0-3 da un'altro dei subentranti ovvero Sarli, che colgie un pallone respinto dal portiere Zecchin e infila la porta. Al 47' il risultato si fissa sullo 0-3.

Così la squadra di presidente Lino Chilese si porta a casa altri tre punti, resta prima in classifica e tiene lontana la diretta inseguitrice Union Clodiense fermata a Campodarsego.

Il Cartilgiano di Alessandro Ferronato, squadra non in ottime condizioni per infortuni, ha comunque dimostrato il suo valore in campo sapendo tenere nel 11 contro 11 il campo con la prima della classe e provandoci con convinzione anche in inferiorità numerica.

TABELLINO - CARTIGLIANO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-3

CARTIGLIANO: Zecchin, Boudraa, Lunardon (11’ st Cannarella), Pregnolato, Murataj (37’ st Appiah), Buson, Mantovani (19’ st Affolati), Miniati, Di Gennaro, Barzon (41’ st Romagna), Simic (41’ st Giacobbo).

ALLENATORE: Ferronato

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Casini (35’ st Beltrame), Molnar, Fyda, Forte (16’ st Nchama), Calì (20’ st Gnago), Moras, Cariolato (17’ st Pasqualino), Gning, Antoniazzi (26’ st Sarli), Bigolin.

ALLENATORE: Bianchini.

ARBITRO: Iannello di Messina

RETI: St: 8’ Forte (A), 30’ Gnago (A), 47’ Sarli (A)

NOTE: Espulsioni. St: 1’ Buson per doppia ammonizione (C)

Spettatori: 650