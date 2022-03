Serie D: l'Arzi batte anche il Caldiero ed è saldo in testa al girone (1-2)

Il Caldiero era pronto per fare lo sgambetto in diretta tv nazionale (su SportItalia) al FC Arzignano Valchiampo, ma i giallocelesti hanno fatto capire perché sono lì in testa alla classifica. Eppure i veronesi termali sono quinti e hanno una buona squadra.

A firmare la vittoria gialloceleste allo stadio Dal Molin è l’attaccante Vincenzo Calì, con una doppietta realizzata al 27’ e al 38’ su assist del compagno Marco Moras.

Al 24’ del secondo tempo gli avversari accorciano le distanze con Zerbato che, dal dischetto, realizza il rigore concesso dall'arbitro.

Parte l’Arzignano, ma il Caldiero va subito in area avversaria trovando un calcio d’angolo. Fyda spazza di testa e concede la rimessa. Ancora i padroni di casa al 10’ si portano in avanti con Manarin. Forte fa pressing e l’azione termina con la palla fuori.

Al 16’ la panchina gialloverde chiede il rigore ma il direttore di gara fa proseguire il gioco. Dal contrasto, però, sono costretti a lasciare il campo Viviani (sostituito da Cherubin) e Bonetto (dentro al suo posto Bigolin).

Il Caldiero fa il suo gioco, ma sono i giallocelesti a portarsi in vantaggio.

L’azione parte dalla corsa di Fyda che avanza e serve Moras. Al 27’ il fantasista numero 10 a sua volta indirizza splendidamente la sfera a Calì che, dal limite dell’area, va col destro e insacca spiazzando Aldegheri. E' lo 0-1

Dieci minuti dopo sul fronte opposto Braga crossa per Zerbato: Manarin al volo, Bacchin para.

Passa il minuto e al 38’ risponde subito l’Arzignano Valchiampo: Fyda ci prova e conquista l’angolo. Dalla bandierina Moras va al tiro e ancora una volta bomber Calì realizza. Si alza in volo in area e, superando gli avversari, stacca di testa e la mette dentro. E' lo 0-2.

Al 44’ Bacchin sigilla la porta su punizione del Caldiero e, dopo 2 minuti di recupero, si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo il Caldiero reagisce e prova ad accorciare le distanze. Nei primi minuti spinge ancora l’Arzignano con Moras (sopra la traversa) e Casini. Costretto anche Bigolin all’uscita per infortunio, il cambio vede il centrocampista Nchama entrare in campo ricoprendo il ruolo di difensore centrale. Poi anche Pasqualino alla mezzora dovrà lasciare il campo per infortunio.

È al 24’ che la formazione veronese trova la rete del 1-2. Molnar commette fallo in area su Manarin. L'arbitro fischia: è rigore. Dal dischetto Zerbato realizza spiazzando il portiere gialloceleste. Sul finire di gara il Caldiero assedia la metà campo vicentina. Miracoloso Bacchin nel chiudere per ben due volte la porta sulle punizioni di Filiciotto. Finisce sul 1-2 e l'Arzi rimane primo in classifica.

TABELLINO - CALCIO CALDIERO TERME-FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 1-2 (0-2)

CALDIERO: Aldegheri, Cacciatore, Baldani, Filiciotto, Rossi, Braga (31’ st Martone), Zerbato, Viviani (20’ pt Cherubin, 42’ st Tronco), Boldini (12’ st Moscatelli), Manarin (45’ st Burato), Fornari. All. Chiecchi.?

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino (31’ st Cariolato), Casini, Molnar, Fyda (19’ st Cescon), Forte, Calì, Moras (33’ st Sarli), Gning, Antoniazzi, Bonetto (20’ pt Bigolin, 12’ st Nchama). All. Bianchini.

?ARBITRO: Vogliacco di Bari?.

RETI: 27’ e 38’ pt Calì, 24’ st Zerbato (R).