Serie D: il Montecchio Maggiore pareggia in Friuli e va ai play-out contro il Villafranca Veronese

Niente da fare il Montecchio Maggiore non è riuscito a vincere sul campo del Cjarlins Muzane in Friuli, nonostante il vantaggio con Andrea Burato i padroni dic asa hanno riportato la gara in parità. Purtroppo ora i biancorossi di mister Coppola sono costretti alla partita della vita: o dentro o fuori dalla serie D. Si gioca domenica 14 maggio a Villafranca Veronese contro i locali.

Questi invece tutti i risultati dell'ultima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D girone C:

Caldiero-Luparense 1-1 - RETI: 3' st Filiciotto (C), 14' st Gnago (L)Campodarsego-Adriese 2-2 49' pt Moras (A), 3' st Maniero (A), 5' st rig. Buongiorno (C), 29' st rig. Buongiorno (C)

Cartigliano-Torviscosa 1-1 - RETI: 34' pt Bertoni (T), 10' st Brugnolo (C)

Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore 1-1 - RETI: 1' st rig. Burato (M), 25' st Forte (C)

Dolomiti Bellunesi-Montebelluna 4-1 - RETI: 21' pt Corbanese (D), 41' pt Tonizzo (M), 25' st Svidercoschi (D), 36' st Artioli (D), 43' st Vavassori (D)

Este-Union Clodiense 0-4 - RETI: 1' pt R.Serena (U), 41' pt Minicucci (U), 20' st Tognoni (U), 25' st Svidercoschi (D)

Legnago-Levico Terme 2-2 - RETI: 3' pt Baradji (Leg), 37' st Ongaro (Lev), 38' st Gatto (Leg), 50' st Ongaro (Lev)

Mestre-Portogruaro 0-1 - RETI: 29' st Leyba

Virtus Bolzano-Villafranca Veronese 0-0

CLASSIFICA

Legnago 60, Union Clodiense 58, Adriese 56, Campodarsego 54, Luparense 53, Virtus Bolzano 53, Este 50, Cjarlins Muzane 48, Caldiero 48, Cartigliano 46, Mestre 43, Dolomiti Bellunesi 43, Montecchio Maggiore 39, Torviscosa 36, Portogruaro 35, Villafranca 34, Montebelluna 31, Levico 28



CAMPIONE: Legnago

PLAYOFF: Union Clodiense-Luparense, Adriese-Campodarsego

PLAYOUT: Villafranca Veronese-Montecchio Maggiore, Portogruaro-Torviscosa

RETROCESSIONE in Eccellenza: Montebelluna, Levico