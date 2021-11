Serie D: il Mestre coi colori di Halloween batte FC Arzignano Valchiampo con un sonoro 4-0

Prima sconfitta della stagione per i giallocelesti allo stadio Baracca di Mestre contro gli arancioneri. L'Arzi sbaglia addirittura due rigori. Il dodicesimo giocatore in campo per i veneziani? Le streghe di Halloween!