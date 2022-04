Serie D: il Cartigliano vince sul Delta Porto Tolle (2-3) e si guadagna la permanenza in D

Il Cartigliano è aritmeticamente salvo! La vittoria in casa del Delta Porto Tolle permette agli uomini di mister Alessandro Ferronato la permanenza in serie D.

La partita infrasettimanale si è aperta con due gol prorpio dei biancocelesti desiderosi di chiudere la pratica salvezza: al 4' su punizione di Miniati riceve Giacobbo che insacca di piatto sul seccondo palo. Poi al 9' Stevanin offre un assist al bacio a a Di Gennario che mette la palla in rete dietro al portiere dei padroni di casa Agosti.

Ma il Delta Porto Tolle sul campo amico non ci sta a perdere e al 12' riapre la prtita con un gol di Spoto: siamo sul 1-2. E qualche minuto più tardi il portire vicentino Zecchin salva il risultato su un gol quasi fatto di Nappello.



L'episodio che segna il match è l'espulsione di Preknicaj al 31' per un fallo di reazione. In 10 il Cartigliano fa più fatica a contenere gli avversari e a riproporre gioco e al 42' subisce la rete del pareggio di Busetto di testa.. Si va a riposo sul 2-2.Nella ripresa il Delta Porto Tolle non risce a prevalere con la superiorità numerica e il Cartigliano arriva vicino al gol di testa con Di Gennaro al 20': la palla si stampa sulla traversa. Poi al 25' un bel tiro di Lunardon viene parato da Agosti. Il ggol arriva nel recupeero al 93' minuto di gioco con un tiro dalla distanza di Romagna che sorprede la difesa e l'estremo difensore rodigino.