Serie D: il Cartigliano vince a Cattolica per 2-0

Vittoria matura ta nel primo tempo ieri per il Cartigliano di mister Alessandro Ferronato: i buiancocelesti hanno vinto a Cattolica per 2-0. La prima rete al 7' di gioco sul primo corner del Carti. Un difensore nell'inteto di allontanare la palla di testa ha invece colpito mandando la sfera in rete alle spalle di Scotti il suo portiere. L'autogol è di D'Angelo. Il Cartigliano non ha entusiasmato nel gioco ma con il Cattolica è stato sicuramente superiore. Al 28' l'occasione più ghiotta per i padroni di casa con Palazzi che impegna il portiere Zecchin con un tiro ravvicinato alla porta. Parato. La seconda rete degli uomini di Ferronato arriva al 44' con un tiro cross di Miniati che il portiere Scotti non riesce a trattenere. Si va a riposo sullo 0-2.

Nella ripresa l'episodio chiave che smonta ogni velleità di recupero per i romagnoli: De Vito viene espulso al 3' per aver atterrato in modo scorretto Preknicaj. Il Cartigliano a questo punto domina e più avanti vi sarebbe stato forse anche un rigore dubbio su un contrasto in area di Pipoli ai danni di De Gennaro entrato al 23' della ripresa. Ma l'abitro lascia correre.



Ferronato ha il tempo anche di mettere in campo il neoacquisto: al 38' entra il giovane attaccante Federico Giacobbo arrivato la settimana scorsa dalla Primavera del LR Vicenza. Alla fine mister Ferronato è soddisfatto per re punti che valgono per il Cartigliano l'ottavo posto in classifica (26 punti) a pari merito con il Cjarlins Muzane.Domenica prossima 6 febbraio 2022 il Cartigliano ospita in casa Levico Terme. Mentre la capolista FC Arzignano Valchiampo (l'altra squadra vicentina del girone C della serie D, 42 punti) sarà in trasferta a Montebelluna.