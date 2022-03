Serie D: il Cartigliano perde ad Adria 2-1

In casa di una delle prime della classe l'undici di mister Alessandro Ferronato si è presentato con qualche problema di formazione, viste le tre partite in programma in una settimana. Comunque il gruppo biancoceleste fa una buona gara e purtroppo viene beffato in pieno recupero con il gol dei padroni di casa al 93'.

E' il Cartilgiano che va in vantaggio al 26': fallo in area su Romagna e calcio di rigore che Mike Miniati realizza. E' lo 0-1.

L'Adriese reagisce e dopo 2' pareggia: Farinazzo in mischia davanti alla porta di Chiarello segna l'1-1. Sempre nel primo tempo poi occasioni da una parte e dall'altra, con Barzon per i vicentini e Cicarevic per i polesani.



Nella ripresa non si segnalano particolari situazioni di pericolo epr le due porte fino al 20': è il cartiglianese Stevanin a tirare la palla in porta che però si impenna e va poco sopra la traversa. Rispondono Cicarevic e Gioé. Quest'ultimo però riesce a segnare in pieno recupero con una girata in area che spiazza Chiarello. Finisce sul 2-1.Domenica a Cartigliano (che rimane a metà classifica) arriva l'Ambrosiana in piena zona Play out.