Serie D: il Cartigliano pareggia col Mestre 1-1

Il Cartigliano di mister Ferronato con il pareggio raggiunto al 41' del secondo tempo è settimo in classifica del girone C della serie D con 44 punti.

Soddisfatto l'allenatore che a fine gara ha sottolineato la maturità della squadra capace di tenere duro e segnare anche se da 50' sotto di un gol. Una maturità che la posiziona tra le grandi della serie D.

Una squadra quella biancoceleste che nel campionato fino a ieri ha mandato in gol ben 15 giocatori: primo Amorildo Gjoni con 6 reti e secondo con 5 Di Gennaro.

Nel primo tempo è il Mestre che va al 5' vicino al golper un'incomprensione difensiva: palo. Il Cartigliano rispinde al 10' con un tiro di Borzon che il portiere degli arancini è costretto a deviare in angolo. Al 11' altra azione pericolosa dei vicentini: calcio d'angolo battuto da Miniati, Buson devia formendo un assit a Barzon che ci riprova ed è la difesa a salvare il risultato sulla linea di porta.

Al 30' il portiere Zecchin viene impegnato da una punizione battuta molto bene dal mestrino Fabbri. Lo stesso fabbri un minuto dopo batte un corner che viene deviato in porta da Cabianca: è lo 0-1.

Il Catigliano sul campo di casa reagisce, ma sia la punizione di Miniati (alta) sia un tiro di Barzon non inquadrano la porta.

Nella ripresa Il Carti si propone con un gioco superiore a quello del Mestre. Da segnalareal 2' l'infotunio a Roverato che costringe i biancoazzurri a reinventarsi in difesa, poi al 21' il palo di Stevanin che di testa devia una punizione di Miniati. Al 32' conclusione di Di Gennaro fuori di poco.

Al 41' arriva il gol del pareggio con Di gennaro di testa sul cross di Zanini.

Alcune foto di Franco Menon realizzate per Cartigliano Calcio 1928 del match allo stadio Fair Play tra i locali e il Mestre (in maglia arancione).