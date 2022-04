Serie D: il Cartigliano pareggia all'ultimo col Dolomiti Bellunesi (1-1)

Debutto in panchina a Belluno per Alessandro Ferro che ha saputo mettere in campo una squadra ben attrezzata per contenere gli uomini di mister Ferronato.

Pericoloso al 10' il destro di Cossalter che viene parato dal Chiarello. Poi l'episodio chiave al 35': seconda ammonizione per De Carli che col rosso deve imboccare la via dello spogliatoio.

Il Dolomiti Bellunesi rimane in 10 uomini ma nonostante tutto riesce a fare gioco. Nella ripresa i padroni di casa vanno in gol con Posocco che approfitta di un pallone che sfugge alla presa del portiere vicentino Chiarello.

E' l'1-0. Il Carti cerca la reazione ma viene contenuto nei suoi spunti offensivi molto bene dalla squadra di mister Ferro.

Occasione al 42' per Buson con un tiro teso da fuori area che obbliga ad un intervento straordinario il portiere Canova.

Il vantaggio dei dolomitici sembrava oramai essere definitivo, quando Gjoshi tocca col braccio largo in area il pallone: l'arbitro decreta il rigore. Il penalty viene battuto da Barzon che segna la rete del pareggio. Finisce 1-1.

I vicentini tirano un sospiro di sollievo e i bellunesi escono con grande rammarico dal campo per una vittoria che pensavano di avere oramai in tasca.

TABELLINO - DOLOMITI BELLUNESI-CARTIGLIANO, 1-1 (0-0)

DOLOMITI BELLUNESI: Canova, Gjoshi, Toniolo (st 23’ De Paoli), De Carli, Teso, Petdji, Onescu, Posocco (st 27’ Sommacal), Corbanese, Episcopo, Cossalter (a disposizione: Masut, Piazza, De Leo, Raimondi, De Pellegrin, Faraon, Ballestin). Allenatore: R. Lauria.

CARTIGLIANO: Chiarello, Pregnolato, Stevanin (st 34’ Romagna), Affolati (st 34’ Lunardon), Murataj (st 22’ Appiah), Buson, Cannarella (st 1’ Giacobbo), Miniati (st 34’ Di Gennaro), Gjoni, Barzon, Simic (a disposizione: Zecchin, Zanini, Preknicaj). Allenatore: A. Ferronato.

ARBITRO: Diego Castelli di Ascoli Piceno

GOL: st 13’ Posocco, 45’ Barzon su rigore.

NOTE. Spettatori: 250. Ammoniti: Buson, Barzon, Gjoshi. Espulso: De Carli (pt 35’) per somma di ammonizioni. Angoli: 4-4. Recupero: 1’, 6’.