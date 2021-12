Serie D: il Cartigliano pareggia col Delta Porto Tolle, 2-2

Ha giocato bene il Cartigliano in casa contro il Delta Porto Tolle nella partita valida per la 14esima giornata di campionato di serie D girone C. E gli uomini di mister Alessandro Ferronato si erano pure illusi di vincere dopo essere andati in vantaggio nel secondo tempo. Ma le partite durano fino al triplice fischio dell'arbitro e i polesani hanno pareggiato addirittura al 50' della ripresa.

I biancoazzurri vanno in vantaggio al 15' del primo tempo con Pregnolato abile a deviare di testa il pallone in rete sulla punizione di Pelizzer.

Poi occasioni per il raddoppio dei padroni di casa con Barzon e Di Gennaro. Da parte polesana occasione anche per Moretti. Ma la palla non entra.

Al 27' il pareggio con un bel pallonetto che batte il portiere del Cartigliano Zecchin: lo pennella Busetto su assist di Nappello.

Poi ancora occasioni per il Cartigliano con Appiah e Di Gennaro.

Il primo tempo si chiude sul 1-1.

Nella ripresa subito l'occasione per il Delta Porto Tolle di andare in vantaggio con Busetto che imbecca Spoto: il colpo di testa però esce di poco a lato della porta dei padroni di casa.

All'8' l'episodio che determina il rigore: fallo di mano in area di Brentan. Batte il biancoazzurro Boudraa che segna. è il 2-1.

Sull'onda dell'entusiasmo Cartigliano gira a mille e costruisce gioco: spreca due occasionissime con Di Gennaro e Barzon.

E nelle fasi conclusive il Delta Porto Tolle non ci sta e assedia l'area del Cartigliano: al 95' il gol di Busetto che di testa devia il corner in rete.

E' il 2-2 che delude un po' la squadra e mister Ferronato.