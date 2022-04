Serie D: il Cartigliano in doppio vantaggio si fa raggiungere dall'Ambrosiana (2-2)

Gioca bene in casa allo stadio Fair Play il Cartigliano che va in vantaggio nettamente, ma poi non resiste sulla distanza.

Per la verità nel primo tempo l'occasione ghiotta per aprire le marcature ce l'ha l'Ambrosiana con Manconi che al 15' si fa parare da Chiarello. Poi sul fronte opposto Dal Cortivo commette fallo su Simic in area ed è rigore. Lo batte Miniati che si fa parare il penalty da Nannetti.

La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0.

Al 4' della ripresa segna Gjoni (su assist di Affiolati), e al 34' raddoppia Jurgen Murataj di testa su assist di Gjoni.

Negli ultimi minuti gi gioco succede però l'impossibile: al 42' Menolli batte e segna il rigore. E poi al 48' Dall'Agnola pareggia.

In casa Cartigliano la delusione c'è, ma restano anche tanti spunti positivi: il gran gol e l'assist del bomber Amorildo Gjoni, e la gioia di rivedere Jurgen Murataj gonfiare la rete e correre sotto la gradinata.

La squadra biancoceleste è calata negli ultimi minuti che costano ancora una volta punti pesanti all'undici di mister Alessandro Ferronato.

Intanto il Carti sale a 36 punti, al decimo posto in classifica

Domenica prossima si gioca ancora in casa al Fair Play contro il Caldiero Terme.