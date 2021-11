Serie D: il Cartigliano fatica con l'Ambrosiana, ma alla fine stappa il Valpolicella, 1-0

A Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona) l'ultima in classifica, l'Ambrosiana, dà filo da torcere al Cartigliano Calcio, che riesce a vincere di misura con un rigore battuto da Gjoni in chiusura del secondo tempo. L'episodio, su cui dall'arbitro Andrea Recupero di Lecce non ha avuto dubbi, si è sviluppato poco prima del 40' della ripresa: fallo in area di Menolli sul biancoceleste Buson. Gjoni calcia forte e angolato, il portiere Franca sbuccia il pallone con i polpastrelli, ma la palla finisce nel sacco.



Un match risolto da un episodio che ha visto il Cartigliano di mister Ferronato ben disposto in campo procurarsi diverse occasioni da rete con Barzon e Miniati nel primo tempo. Occasioni nella prima frazione anche per i padroni di casa rossoneri che sono andati vicini con due occasioni grazie a Malagò verso la mezz'ora e Menolli in chiusura.Nel secondo tempo per l'Ambrosiana Barilaro, Manconi e Monolli ancora pericolosi. Il Cartigliano è in difficoltà e il tecnico inserisce Stevanin per dare una scossa al gioco dei vicentini. Il Cartigliano a quel punto spinge di più e la pressione offensiva porta all'episodio del rigore. Dopo il penalty segnato da Gjoni, i biancocelesti galvanizzati dalla rete cercano il raddoppio con Barzon e Miniati su azione senza però riuscirvi. In chiusura disperato assalto dell'Ambrosiana nel tentativo di pareggiare.