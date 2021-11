Serie D: il Cartigliano fa sua la posta a Caldiero nel recupero (1-3)

Incontro sostanzialmente in equilibrio al "Mario Berti" di Caldiero Terme dove gli ospiti del Cartigliano mettono in pratica un'ottima prestazione e i padroni di casa sono bravi a contenerli e a riproporsi.

Nel primo tempo c'è da registrare subito un approccio particolarmente propositivo della formazione allenata da Alessandro Ferronato. Va in gol per primo però il Caldiero al 21' con Burato che gonfia la rete con un tiro-cross che si appoggia sul palo interno. Il Cartigliano non ci sta, reagisce e arriva dopo 8 minuti al pareggio con un'azione in velocità con la conclusione di Barzon che batte il portiere Kuqi. Il primo tempo si chiude sul 1-1.

Nella ripresa l’attaccante del Caldiero Moscatelli ha la buona palla per siglare il nuovo vantaggio ma spreca. Il Cartigliano invece va in crescendo e negli ultimi minuti di partita risolve il match. Al 45' la punizione arriva dall’ex del turno Bilal Boudraa, che all’altezza del secondo palo corregge in rete la torre di Preknicaj. E non basta perché il recupero nella ripresa è importante: al 50′ il neo entrato Di Gennaro nell'intento di dare un contributo decisivo trafigge Kuqi sull’ultima ripartenza. Finisce 1 a 3.

TABELLINO - CALDIERO-CARTIGLIANO, 1-3 (1-1)

CALDIERO TERME: Kuqi, Fornari, Nzè (18’st Cacciatore), Baschirotto, Braga, Burato, Filiciotto (15’st Cherubin), Boldini, Manarin (39’st Peli), Zerbato, Moscatelli. All: Chiecchi

CARTIGLIANO: Zecchin, Mantovani, Lunardon (43’ st Affolati), Boudraa, Pelizer, Buson, Preknicaj (48’st Roverato), Miniati, Gjoni (48’ st Di Gennaro), Barzon (36’ st Romagna), Stefanin. All: Ferronato

ARBITRO: Fiorentino di Ercolano

RETI: 21’ pt Burato, 29’ pt Barzon, 45’ st Boudraa, 50’ st Di Gennaro

NOTE: Ammoniti: Nzè, Lunardon, Cherubin, Braga, Moscatelli. Recupero: 0’pt, 5’st. Angoli: 4-3