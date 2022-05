Serie D: il Campodarsego al Dal Molin sgambetta FC Arzignano Valchiampo (0-1)

Al Dal Molin domenica pomeriggio 8 maggio 2022 era tutto pronto per la festa promozione, ma passa il Campodarsego: un risultato che pur lasciando in prima posizione in classifica il FC Arzignano Valchiampo, riduce la differenza punti con l'inseguitrice, L'union Clodiense, prossima e ultima avversaria in campionato per i giallocelesti.

La 33esima giornata di campionato termina in favore degli ospiti che chiudono il match in vantaggio di una rete firmata da Colombi al 15' della ripresa. Una vittoria che permette alla formazione padovana di mister Masitto di conquistare il quinto posto in classifica ed entrare in zona play-off.

Come dicevamo i giallocelesti si trovano ora a + 1 sulla seconda, l’Union Clodiense Chioggia Sottomarina. Domenica prossima, 15 maggio, è in programma allo stadio Ballarin di Chioggia lo scontro diretto.

PRIMO TEMPO: TANTE OCCASIONI

Ad inizio partita spinge l’Arzignano che prova a costruire il gioco in attacco. Al 17’ l’occasione arriva con Gnago e Moras. Poi Moras cerca l’azione per lnciare Fyda verso la porta, ma intercetta la difesa avversaria. Al 21’ gli ospiti hanno un’occasione su punizione: Bacchin para e sallva il risultato.

Gning prova dalla distanza. Al 27’ i giallocelesti trovano un altro angolo. Dalla bandierina va Beltrame. Fortin esce. Insiste ancora Beltrame che indirizza a Molnar. Il difensore colpisce di testa, ma il direttore di gara fischia e ferma il gioco.

Il Campodarsego riparte con Prevedello e Alluci conquistando un calcio d’angolo. Bravo capitan Bigolin a buttare fuori una palla insidiosa per la porta gialloceleste. Al termine della prima frazione di gioco l’Arzignano trova un’altra occasione con Moras e Fyda, ma esce bene Fortin. La squadra padovana, invece, va al tiro con Colombi (40’): alto. Poi, nei due minuti di recupero concessi, trova la punizione. Il tiro di Alluci viene spazzato da Molnar di testa.

SECONDO TEMPO: CONCRETIZZA IL CAMPODARSEGO E SALTA LA FESTA GIALLOCELESTE

Nella ripresa parte in pressing il Campodarsego che al 7’ colpisce il palo. Per l'Arzi ci provano Beltrame, Gnago e Cariolato, ma sono gli ospiti a trovare la rete al 15’ con Colombi e portarsi così in vantaggio. Il risultato si ferma sullo 0-1: i padroni di casa sono stanchi, la temperatura è sopra i 25° C e sbagliano troppo. La squadra di mister Bianchini però ci prova a riacciuffare almeno il pari ma i padovani sono bravi a difendere il risultato.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – CAMPODARSEGO, 0-1 (0-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino, Molnar, Nchama, Fyda, Moras (38’ st Cescon), Beltrame (31’ st Antoniazzi), Cariolato (31’ st Sarli), Gning, Bigolin, Gnago. All. Bianchini.

CAMPODARSEGO: Fortin, Gentile, Messali, Guitto, Fratini, Buratto, Cocola, Alluci (37’ st Lovato), Colombi, Addiego Mobilio, Prevedello (25’ st Giacomazzi). All. Masitto.

ARBITRO: Ramondini di Palermo

RETI: 15’ st Colombi.