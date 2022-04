Serie D: Gnago (FC Arzignano Valchiampo): «Col San Martino Speme necessaria lucidità e concentrazione»

Dopo la breve sosta pasquale con l’anticipo della 29esima giornata avvenuta giovedì Santo, i giallocelesti tornano in campo, in trasferta a San Martino Buon Albergo (Verona), per il match San Martino Speme-FC Arzignano Valchiampo che si gioca sabato 23 aprile 2022 alle ore 15 nella cornice dello stadio comunale Borgo Vittoria.

?A presentare la 30esima giornata è l’attaccante Yves Gnegnene Gnago.

Cinque sono le partite che verranno giocate, a partire da sabato 23 aprile, in questo finale di stagione. Partiamo dal lavoro sul campo: la ripresa degli allenamenti dopo l’ultimo impegno a Levico Terme.?

«C’è stata un po’ di amarezza per l’1 a 1 contro il Levico. C’è anche da dire che un punto è un risultato positivo ed è proprio quel risultato che ci ha dato serenità e tranquillità in questi giorni di allenamento».

San Martino Speme, Adriese, Este, Campodarsego e Union Clodiense Chioggia Sottomarina sono le squadre che incontrerete prossimamente, anche con un turno infrasettimanale in programma per mercoledì 27 aprile in casa al Dal Molin. Concentrandoci sulla prima gara che affronterete, presentiamo la 13esima giornata di ritorno: San Martino Speme-Arzignano Valchiampo.?

«Sarà difficile come partita. Ma ormai lo sono tutte in questo anno. Incontriamo una squadra che non è messa bene in classifica, una squadra che vuole salvarsi. Sarà una partita complicata anche per questi motivi. Noi siamo consapevoli di ciò, cercheremo di farci trovare pronti. Pronti per qualsiasi squadra, pronti per qualsiasi sfida. E partiamo proprio da domani».



In conclusione, non può mancare la parola della settimana. La parola di Yves Gnegnene Gnago che ci accompagna allo stadio comunale Borgo Vittoria qual è??

«La concentrazione. Siamo a fine campionato e penso non ci sia tanto da lavorare. Bisogna essere lucidi, concentrati e puntare sulle nostre forze, sulle nostre qualità. Abbiamo un vantaggio da difendere e dobbiamo farlo a tutti i costi, senza “ma” e senza “se”. Ce la possiamo fare».