Serie D: finisce a reti inviolate tra Cartigliano e Levico Terme

Dopo le trasferte vittoriose a Cattolica e a Spinea il Cartigliano di mister Alessandro Ferronato ha incontrato sul campo di casa il Levico Terme. L'incontro è finito a reti inviolate.

Un ritorno allo stadio Fair Play "agrodolce" per i biancoazzurri visto che nel primo tempo si è giocato meglio degli avversari. Poi da segnalare due occasioni da gol molto nitide (purtroppo non finalizzate); ma anche alcune decisioni arbitrali che potrebbero aver penalizzato i padroni di casa.

La nota positiva è che in questo 2022 la difesa del Cartigliano risulta ancora imbattuta: due vittorie e un pareggio e zero gol subiti.

A dimostrazione di come la squadra ben impostata in difesa conceda davvero poco agli avversari. Con il punto conquistato oggi il Cartigliano è a 30 punti in classifica, posizionandosi al settimo posto del girone C della serie D.

TABELLINO - CARTIGLIANO – LEVICO TERME 0-0

CARTIGLIANO: Zecchin, Romagna (40’ st Pregnolato), Lunardon, Boudraa, Pelizzer, Buson, Preknicaj (40’ st Mantovani), Miniati, Di Gennaro (45’ st Stevanin), Barzon, Simic. All. Ferronato

LEVICO TERME: Circio, Davi, Pettinà, Santuari, Cigagna, Scaglione, Torrerossa (19’ st Grezzani), Santuari (21’ st De Feo), Sinani, Vinciguerra, Piacente (35’ st Rinaldo). All. Rastelli

Arbitro: Marra di Agropoli

Note: Ammoniti. Pt: 43’ Torrerossa (LT); St: 15’ Piacente (LT), 26’ Miniati (CA)

Spettatori: 500