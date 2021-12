Serie D: FC Arzignano Valchiampo torna vittorioso da Adria (2-1)

FC Arzignano Valchiampo in trasferta batte la terza in classifica, ovvero l'Adriese, e consolida il primato della classifica. Ora i punti di vantaggio sulla seconda, l'Union Clodiense (una partita in meno), sono 8. Seguono Luparense e Adriese appaiate al terzo posto a meno 10 punti dall'Arzi.

Una partita in cui entrambe le squadre non si sono risparmiate: prima occasione vera da rete per i giallocelesti al 17' con l'ex Beltrame che calcia di poco a lato. Sul versante opposto è Gioé che impegna seriamente il portiere dell'Arzi Bacchin.

Il gol del vantaggio arriva 41': il centravanti Calì di testa rilancia una palla crossata dai compagni dopo un'azione d'attacco corale, e va in rete.

I padroni di casa reagiscono con Casella, ma Bacchin è attento e blocca la palla. Il primo tempo si conclude con il vantaggio della squadra di mister Bianchini con gli uomini di mister Vecchiato che non riescono a trovare la via del gol.

Nella ripresa entrano due uomini decisivi per il risultato nelle fila dei giallocelesti, ovvero Cescon e Moras.

I due già al 26' della ripresa sono autori di un'azione meravigliosa che va a terminare con una conclusione da fuori area insidiosissima del numero 10, deviata sulla traversa dal portiere di casa Brzan.

Al 38' Cescon viene atterrato in area dal portiere dell'Adriese: è rigore ed espulsione dell'estremo difensore. E' Moras che si incarica di battere il penalty e lo realizza. In porta il neo entrato (per un difensore) Michelagnoli. E' lo 0-2.



La formazione di mister Vecchiato reagisce e riesce a segnare con Farinazzo al 47'. Finisce 1-2, con la tifoseria dei padroni di casa che polemizzano per un rigore negato all'Adriese.