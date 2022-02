Serie D: FC Arzignano Valchiampo torna da Montebelluna con un pareggio (2-2)

L'Arziugnano Valchiampo concludono in parità l'incontro in casa del Prodeco Calcio Montebelluna. Alle reti di Gnago e Sarli rispondo Fasan e Longato.



PRIMO TEMPO: MONTEBELLUNA-ARZIGNANO, 1-1

Il primo tempo si apre al 13’ con il vantaggio della squadra di mister Giuseppe Bianchini: dal corner di Beltrame, Gnago insacca di precisione. Poi spinge l’Arzignano e al 19’ Beltrame si porta in attacco, serve Gnago che a sua volta crossa per Calì. Bonato para. Al 22’ Sarli colpisce il palo.

L’occasione del Montebelluna arriva al 26’ con Abdulai. Bacchin c’è, poi Bigolin protegge. È alla mezz’ora che arriva il pareggio dei biancocelesti. Bacchin salva su Abdulai, ma sulla ribattuta arriva Fasan che centra la rete e batte il portiere.

La prima frazione di gioco finisce 1-1.

SECONDO TEMPO: MONTEBELLUNA-ARZIGNANO, 1-1

Dalla bandierina del calcio d’angolo Sarli indirizza ai compagni, Calì va alto. Va in pressing l’Arzignano che trova una nuova occasione con Nchama e Gnago. Il raddoppio arriva al 17’ con Luigi Sarli, neoacquisto, al suo primo gol in maglia gialloceleste.

Dal 25’ l’Arzignano resta in dieci per l’espulsione di Valeriano Nchama (doppio giallo). E 2' dopo il Montebelluna riporta il match in parità. Da una punizione a favore nasce la rete di Longato.

Sul finire le occasioni sono tutte dell’Arzignano che però non riesce a finalizzare: prima Calì con Antoniazzi e Casini, poi la punizione di Casini che sfiora la rete ed infine la traversa di Forte al 37’.

La partita termina dopo un recupero di 6' sul 2-2.



TABELLINO - PRODECO CALCIO MONTEBELLUNA – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 2-2 (1-1)

CALCIO MONTEBELLUNA: Bonato, Martin, Borghesan, De Min (23’ st Tomasi), Madiotto (23’ st Visinoni), Fasan, Tonizzo, Spencer (23’ st Scandilori), Fabbian, Longato, Abdulai (23’ st Biancheri). All. Bordin.?

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino, Casini, Molnar, Nchama, Calì (30’ st Fyda), Beltrame (27’ st Forte), Bigolin, Sarli (30’ st Cescon), Gnago (27’ st Antoniazzi), Vessella. All. Bianchini.?

ARBITRO: Colaninno di Nola?

RETI: 13’ pt Gnago, 30’ pt Fasan, 17’ st Sarli, 27’ st Longato

?ESPULSIONI: Nchama (25’ st doppia ammonizione).