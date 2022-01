Serie D: FC Arzignano Valchiampo "stappa" con l'Ambrosiana Valpolicella (2-1)

Inizia con una vittoria il girone di ritorno (della serie D girone C) del FC Arzignano Valchiampo del presidente Lino Chilese: 2-1 contro l'Ambrosiana allo stadio Dal Molin della città del Grifo. Nel primo tempo in rete per la squadra di casa Yves Gnago e Valeriano Nchama. Nel secondo tempo i veronesi accorciano le distanze con Giordano.



PRIMO TEMPO: ARZIGNANO-AMBROSIANA, 2-0

Parte con un corner la prima azione offensiva dell’Arzignano. Dalla bandierina Moras, recupera di testa Antoniazzi da fuori area che indirizza a Fyda che a sua volta conclude di testa. Para il numero uno veronese Nannetti.

Al 12’ gli uomini di mister Bianchini si portano subito in vantaggio con la rete di Gnago che concretizza in modo potente l'assist di Fyda.

Va ancora in pressing Gnago e, successivamente, ci prova Casini dalla distanza. Ma non passa. L’Ambrosiana risponde allora con Manconi: il tiro finisce alto. Al 29’ ancora Arzignano: Bonetto recupera palla, Gnago combatte contro la difesa rossonera e ha la meglio. Fyda ci mette il piede e cerca la porta.

Al 33’ arriva il raddoppio dei giallocelesti: Nchama va sicuro ad insaccare il pallone su assist di Gnago.

Sei minuti dopo gli ospiti trovano la punizione: Bonetto spazza via il tiro di Malagò. Sul finale del primo tempo ci prova da lontano Menolli.



SECONDO TEMPO: ARZIGNANO-AMBROSIANA, 0-1

Dopo una bella azione offensiva corale dell'Arzignano che vede coinvolti Antoniazzi, Moras, Nchama e Beltrame, nel secondo tempo l’Ambrosiana accorcia le distanze con il gol di Giordano (27’), subentrato al 17’. L’Arzignano ottiene poi una punizione che batte Beltrame: Cescon coglie di tacco e cerca il retro-passaggio ai compagni. Anche i veronesi di mister Sammarco conquistano una punizione pericolosissima: su Bernasconi esce sicuro Bacchin.

Riparte Cescon che punta all’area servendo Sarli. E nel giro di tre minuti l’Arzignano Valchiampo trova due importanti occasioni con Beltrame: al 38’ tira potente su passaggio di Fyda: fuori; al 41’ il numero 11 tutto solo recupera palla, si porta in area e a giro punta la rete: alto.

Poco dopo ci prova anche Sarli. Nei 5' di recupero finali va in pressing l’Ambrosiana alla ricerca della parità. La punizione di Bernasconi va alta. Spinge ancora l’attacco avversario, bravo Bonetto a fermare l’azione.





ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Casini (13’ st Beltrame), Nchama, Fyda, Moras (31’ st Sarli), Cariolato (35’ st Molnar), Gning (40’ st Vessella), Antoniazzi, Bonetto, Bigolin, Gnago (29’ st Cescon). All. Bianchini.?AMBROSIANA: Nannetti, Menini, Dall’Agnola (39’ Makate), Menolli (17’ st Giordano), Dal Cortivo (25’ st Turano), Leggero, Manconi (25’ st Righetti), Malagò, Trento, Bernasconi, Konate (17’ st Dabo). All. Sammarco.?ARBITRO: Peletti di Crema?RETI: 12’ pt Gnago, 33’ pt Nchama, 27’ st Giordano.