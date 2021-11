Serie D: Fc Arzignano Valchiampo solitario in vetta, batte Spinea 3-1

Dopo la decima giornata di campionato il FC Arzignano Valchiampo, vincitore sullo Spinea, stacca di 5 punti gli inseguitori: secondi a pari merito con 20 punti sono sono Luparense, Adriese e Clodiense.

Al Dal Molin di Arzignano i giallocelesti hanno battuto lo Spinea per 3-1.

Al 15' del primo tempo un episodio che porta al rigore: Fyda in area va a raccogliere la palla dal cross sulla sinistra di Vessella ma viene strattonato vistosamente da un difensore. L'arbitro decreta il rigore. Gnago si incarica di batterlo, il portiere avversario Urban respinge e il più veloce a ribattere è il gialloceleste Casini. E' l'1-0.

Poi l'Arzi domina con la neopromossa: da segnalare occasioni da rete per Gnago, Beltrame e Antoniazzi.

Occasionissima anche per lo Spinea con Strechie: la porta difesa da Bacchin si salva per una deviazione di Molnar.

Nella ripresaal 4' Gnago segna su assist di Fyda. E' il 2-0. La rete degli arancioneri arriva con Menato al 43' che approfitta di una respinta del portiere Bacchin sugli sviluppi di una punizione.

Nel recupero al 47' del secondo tempo Fyda viene nuovamente strattonato in area e il direttore di gar decreta il rigore. Batte lo stesso centrocampista che non fallisce nonostante il portiere Urban sfiori la palla. E' il 3-1 definitivo.