Serie D: FC Arzignano Valchiampo perde col Novara, è fuori dalla poule scudetto, ma l'anno prossimo è in C

Un rigore sul quale mister Giuseppe Binchini avrebbe molto da ridire, ma alla fine rinuncia a farequestioni: il suo FC Arzignano Valchiampo è già promosso e nella puole scudetto di serie D non ha certo sfigurato. Mercoledì pomeriggio al Dal Molin ha giocato alla pari con il Novara.

Sono gli ospiti ad avere la prima occasione netta da gol al 25' del primo tempo con Vuthaj su assist di Gonzalez. Ma l'attaccante colpisce in pieno il paloo che salva il portiere gialloceleste Bacchin.

Al 36' Beltrame mette nelle condizioni Sarli di essere in ottima posizione davanti alla porta ma il gialloceleste di casa calcia di poco fuori. Il primo tempo si chiude col brivido del 41': Gonzalez batte una punizione che sfiora la trversa della porta di casa.E' un eisodio dubbio al 24' del secndo tempo che decide il match: un contatto in area tra Cariolato e Pagliai convince il direttore di gara a decretare il panalty: il rigore viene battuto da Vuthajche spiazza il povero Bacchin. E' la rete che vale la vittoria del Novara che esclude l'Arzi dalla prima fase della poule scudetto. Ora i piemontesi incontreranno il San Giuliano City per il posto in semifinale nazionale.

Sotto una carrellata di foto dell'ultimo incontro al Dal Molin in serie D tra i giallocelesti e il Novara (foto: FC Arzignano Valchiampo-Facebook)