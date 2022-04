Serie D: FC Arzignano Valchiampo pareggia nel match di alta classifica con l'Adriese (2-2)

L’ultimo turno infrasettimanale della stagione 2021-2022, valido per la 31esima giornata di campionato di serie D, si chiude in parità per i giallocelesti: 2-2 è il risultato finale di FC Arzignano Valchiampo-Adriese.

Sblocca l’incontro al quarto minuto Yves Gnago. Al 26’ risponde Gioè. Con la rete di Marco Moras al 38’ i giallocelesti si riportano in vantaggio e chiudono il primo tempo con il parziale di 2-1. Al 42’ della ripresa pareggia l’Adriese ancora con Gioè.



PRIMO TEMPO

La prima frazione di gioco inizia alle 16 a causa di un disguido che ha coinvolto la squadra ospite. Al 4’ Gnago, servito da Cariolato, insacca con precisione: è l'1-0. Un minuto dopo l’Adriese ottiene una punizione. Il tiro di Casella finisce sulla barriera. Continua a spingere l’Arzignano con Beltrame che passa a Pasqualino e a sua volta il numero 2 serve Cariolato, ma si alza la bandierina del fuorigioco.

Dal 20’ tante le occasioni per i giallocelesti. La prima con Fyda che indirizza la sfera a Gnago; l’attaccante stacca di testa, Brzan para. Al 25’ la punizione affidata a Beltrame viene recuperata da Pasqualino. La palla va ancora a Beltrame, ci prova Bigolin di testa.

Al 26’ arriva il pareggio dell’Adriese con Gioè. Poi l’Arzignano continua ad attaccare creando importanti azioni con Cariolato per Fyda e con Nchama per il numero 7. Entrambe però in fuorigioco. Al 37’ i polesani di mister Vecchiato si riportano dalle parti di Bacchin. Cicarevic cerca la porta ma il portiere di casa fa il suo mestiere e para.

Un minuto dopo l’Arzignano si riporta in vantaggio. La rete è firmata da Moras, subentrato da pochi minuti a Beltrame costretto ad uscire per infortunio. Servito da Gnago che recupera palla da Montin, il fantasista la butta dentro con sicurezza.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa i giallocelesti tengono il vantaggio e continuano a sviluppare il gioco in avanti alla ricerca della terza rete. Sarli cerca Gnago al 7’, Moras va su Fyda e trova il corner al 14’.

Al 23’ l’Arzignano ottiene una punizione: Moras punta diretto alla porta, para Brzan. Il tempo scorre ed è ancora Arzignano: Sarli per Fyda, Gnago per Moras.

Sul finale riapre i giochi l’Adriese. Al 39’ conquista una punizione dal limite. Boccalari si occupa del tiro fermato da una superlativa parata di Bacchin.

E al 42’ trova il pareggio con la doppietta di Gioè. Il portiere vicentino Bacchin cerca più volte di deviare la palla, ma finisce in rete. L’ultima azione è dell’Arzignano su calcio d’angolo. Bigolin va di testa, Brzan c’è. Termina sul 2 a 2 dopo 4 minuti di recupero.

Il FC Arzignano Valchiampo va a 72 punti in calssifica inseguito dall'Union Clodiense a 67. L'Adriese in terza posizione a 57 punti.



TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO-USD ADRIESE, 2-2 (2-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino, Casini (6’ st Sarli), Molnar, Nchama, Fyda, Beltrame (35’ pt Moras), Cariolato, Gning, Bigolin, Gnago. All. Bianchini.?ADRIESE: Brzan, Ben Khalek, Addolori (16’ st Mazzali), Bonetto, Montin (1’ st Boccafoglia), Tiozzo, Maniero, Casella (31’ st Boccalari), Gioè, Cicarevic (3’ st Farinazzo), Costa (21’ st Rosso). All. Vecchiato.?ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia (Roma)?RETI: 4’ pt Gnago, 26’ pt Gioè, 38’ pt Moras, 42’ st Gioè.