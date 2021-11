Serie D: FC Arzignano Valchiampo ospita il neopromosso Spinea

Dopo la vittoria a San Martino di Lupari di domenica scorsa il FC Arzignano Valchiampo torna a giocare in casa al Dal Molin. Yves Gnago fa il punto sulla settimana dei giallocelesti:

«È stata una settimana bella, molto diversa da quelle precedenti. Abbiamo ritrovato entusiasmo, tranquillità, serenità. Ciò che ci era mancato un po’ la settimana scorsa. Sembra di essere tornati agli inizi di Campionato».

L'attaccante Yves Gnegnene Gnago ha all’attivo più di 90 reti segnate solo negli ultimi 4 campionati di Serie D con i colori di Sacilese, Abano e Manzanese, prima di vestire il gialloceleste.



Domani l'Arzi scenderà in campo contro una neopromossa, lo Spinea, che dopo 40 anni torna in serie D.?«Sicuramente domani sarà una partita difficile come lo sono tutte quest’anno - sottolinea Gnago -. Incontriamo una squadra neopromossa che secondo me ha dei giocatori importanti e che non dobbiamo sottovalutare. Arrivano poi da una settimana in cui hanno lavorato bene ed hanno vinto. Noi ci siamo preparati, siamo pronti per affrontarli e per fare una prestazione vincente».L'attaccante gialloceleste chiude ricordando in sintesi la parola chiave dell'Arzi per il match: «Direi concentrazione perché ci serve per non sbagliare e perché bisogna dare continuità ai risultati».