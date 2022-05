Serie D: FC Arzignano Valchiampo ospita il Campodarsego, per Pasqualino è "da metterci il cuore"

Domenica 8 maggio il FC Arizignano Valchiampo disputea l’ultima giornata casalinga del Campionato 2021-2022 ospitando il Campodarsego. Per il pubblico l'ingresso allo stadio Dal Molin sarà gratuito.

E per l’occasione, lo stadio Dal Molin ospiterà la “Giornata Gialloceleste” dedicata al Settore Giovanile che sfilerà in campo per concludere insieme ai "grandi" la stagione sportiva.

Abbiamo sentito il difensore Alessandro Pasqualino.

Siete rientrati dopo la sconfitta di misura di Este: come avete vissuto questa settimana di preparazione??«Veniamo da un risultato negativo in trasferta contro l’Este dove abbiamo sbagliato qualcosa. In settimana abbiamo analizzato gli errori e sono sicuro che ci hanno fatto crescere come Squadra. Non abbiamo tempo di guardare indietro, pensiamo solo a lavorare. Sicuramente abbiamo preparato la partita contro il Campodarsego nel migliore dei modi, come facciamo ogni settimana, per cercare di portare a casa i tre punti».

Che gara sarà quella contro il Campodarsego, quinta forza del girone??«La gara contro i padovani sicuramente sarà molto difficile e allo stesso tempo non vediamo l’ora di giocarla. Sappiamo che il Campodarsego è una squadra forte quindi bisogna tenere alta la concentrazione e lottare su ogni pallone dal primo all’ultimo secondo per cercare di portare a casa i tre punti».

Nell'occasione si terrà anche la “Giornata Gialloceleste” dedicata al settore giovanile; inoltre l’ingresso allo stadio Dal Molin sarà libero.

E' previsto un'ottima presenza di pubblico che farà il tifo per voi.

?«Non vediamo l’ora di vedere lo stadio pieno, soprattutto in questo momento delicato della stagione noi abbiamo bisogno di tutta la comunità arzignanese. Non vediamo l’ora di dare una gioia soprattutto ai più piccoli».

Qui è la parola d'ordine di Alesandro Pasqualino per il match della 33esima giornata?

?«La mia parola della settimana è Orgoglio perché secondo me è quello che ci è mancato nelle ultime partite. Contro il Campodarsego ognuno di noi deve tirare fuori un po’ più d’orgoglio, metterci cuore e avere fame per cercare di portare a casa i tre punti».