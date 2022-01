Serie D: FC Arzignano Valchiampo ospita al Dal Molin l'Ambrosiana

Oggi sabato 29 Gennaio 2022, riparte il Campionato dei Giallocelesti. L’anticipo di FC Arzignano Valchiampo – Ambrosiana dà il via al Girone di Ritorno della stagione 21-22. La prima Giornata si svolgerà alle ore 14.30 allo stadio Dal Molin.



Il tecnico Giuseppe Bianchini nella conferenza prepartita ha ripercorso il mese di lavoro in vista della ripresa del campionato.

La trasferta di Campodarsego dello scorso dicembre è stata l’ultima gara prima delle festività natalizie e della recente sospensione del Campionato a causa dell’emergenza sanitaria.?

«È passato più di un mese - ha affermato Bianchini -. Abbiamo lavorato soprattutto sulla parte fisica. Abbiamo mollato mentalmente per un periodo, poi un po’ alla volta abbiamo ripreso a lavorare seriamente. I ragazzi hanno sempre lavorato bene. In un periodo abbiamo dovuto lavorare con meno giocatori, però adesso siamo praticamente a pieni ranghi. Ci arriviamo bene».



Il girone di ritorno si apre con la sfida casalinga FC Arzignano Valchiampo-Ambrosiana. Alla guida della panchina veronese l’allenatore Paolo Sammarco che sfida il suo recente passato. L’ex centrocampista, infatti, ha chiuso in gialloceleste la carriera da calciatore, lo scorso anno.

?«Ho un ottimo ricordo di Paolo - continua il mister gialloceleste -. È un bravissimo ragazzo e un giocatore che non posso neanche discutere: ha fatto una carriera importantissima. L’anno scorso è stato una pedina importantissima per l’annata, sia in campo che fuori. È un piacere rivederlo e mi fa piacere che possa essersi messo in discussione già da subito in una panchina. Bello rivedersi».





«È la prima partita del Girone di Ritorno - spiega Bianchini -: dobbiamo interpretarla nella maniera giusta. La cosa importante è l’atteggiamento. Si sa che la prima partita è sempre strana. Sinceramente non so cosa aspettarmi: mi auguro che i ragazzi facciano una grande prestazione. Però la prima è sempre da prendere con le pinze: sei inattivo da un bel po’ e quindi l’approccio diventa fondamentale. Noi dobbiamo partire forte perché vogliamo fare punti. Il nostro intento è quello di far subito capire che noi ci siamo. Dobbiamo capirlo noi per primi e vogliamo darci dimostrazione di questo».