Serie D: FC Arzignano Valchiampo in trasferta sabato 26 marzo a Carlino in Friuli

Dopo la sosta di domenica 20 marzo, riparte il Campionato di Serie D. Domani, sabato 26 marzo 2022, gli uomini di mister Giuseppe Bianchini saranno impegnati nella trasferta di Carlino. Allo stadio Della Ricca si giocherà infatti l’anticipo di Cjarlins Muzane-FC Arzignano Valchiampo. Fischio d'inizio alle 14 e 30.

Abbiamo sentito il capitano, il difensore Cristiano Bigolin per un'intervista pre-match durante la rifinitura.

Come sono andate queste settimane? Come avete lavorato e come ripartite.?

«Dopo la vittoria dell’ultima partita abbiamo avuto modo di fare due settimane dove ci siamo allenati bene. Ci siamo anche un po’ riposati: abbiamo ricaricato le pile visto che ora avremo un rush finale importante e impegnativo».



Sabato 26 marzo è l'ottava di ritorno. Come sarà il match con il Cjarlins Muzane? Cosa vi aspettate?

«Sarà una partita complicata perché a Carlino, contro il Cjarlins, è sempre stata una partita difficile. È un campo impegnativo. Loro sono un’ottima squadra e quindi sarà una partita difficile. Dovremo interpretarla bene per riuscire a portare a casa i tre punti».

Dopo il Cjarlins Muzane altre due partite ravvicinate: il turno infrasettimanale casalingo con la Luparense ed il match domenicale a casa dello Spinea ...

«Ci sono tre partite ravvicinate però, come abbiamo sempre fatto dall’inizio dell’anno, pensiamo partita dopo partita. Quindi siamo focalizzati sul Cjarlins e poi, da lunedì, penseremo a quelle dopo».



Qual è la parola chiave per affrontare il match?

?«Per me la parola è unione. Più che mai dobbiamo essere uniti. L’abbiamo dimostrato, l’abbiamo fatto vedere finora, ma da adesso in poi avremo delle finali da disputare. E quindi più che mai dovremo essere uniti».