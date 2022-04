Serie D: FC Arzignano Valchiampo corsaro a Spinea (0-2)

Una difesa davvero ben organizzata e ai limiti dell'insuperabile quella dello Spinea che ha impegnato molto il FC Arzignano Valchiampo nel suo prodigarsi in attacco. Il gol riesce al 25' con un pssaggio di testa di Fyda a Gnago che di destro infila il portiere Noé. Dopo il gol i giallocelesti prendono le redini del gioco definitivamente è rendono pericolose le azioni di Gnago in un paio di occasioni. Anche Antoniazzi va vicino al gol ma para Noé. Nella ripresa Dell'Andrea impegna il portiere dell'Arzi, Bacchin, che però fa buona guardia e il pareggio dei veneziani non arriva. In chiusura di match in contropiede Moras segna il raddoppio e chiude la partita.

L'arzignano è ora primo in classifica con 66 punti segue a -4 l'Union Clodiense che h vinto a Porto Tolle. Terza è l luparense a 50 punti.