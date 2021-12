Serie D: FC Arzignano Valchiampo batte San Martino Speme sotto la pioggia (4-0)

Per la tredicesima giornata di campionato di serie D girone C il FC Arzignano Valchiampo ospita i veronesi del San Martino Speme, una squadra dal glorioso passato.

Nonostante il campo pesante per la pioggia, i giallorossi vanno in vantaggio addirittura al primo minuto con un gol di Moras servito a centro area da Fyda. E' 1-0. Ed è il risultato con cui si conclude il primo tempo durante il quale va segnalata una traversa di Forte e un tiro insidioso di Cariolato che viene bloccato dalla difesa veronese. Il San Martino non riesce a costruire molto.



Nella ripresa i veronesi giocano qualche palla in più rendendosi insidiosi nei calci d'angolo (in tutto 4). L'allenatore avversario Baù inserisce una seconda punta (Moraschi). E' l'arzignano che raddoppia al 25' con Fyda che riceve un lancio lungo dalla metà campo gialloceleste, elude la difesa e batte a rete beffando l'estremo difensore. Siamo a 2-0. Poi al 33' gli ospiti si complicano la vita con un autogol di testa di Vignati (lo stesso che ha salvato il risultato in chiusura del primo tempo su Cariolato) che salta sul cross di Moras nel tentativo di difendere la sua porta, ma la traiettoria del pallone gonfia la rete. Il gol viene attribuito a Moras.Visto il punteggio mister Giuseppe Bianchini completa gli undici in campo con altri millennials (ad esclusione di Fyda che rimane fino al 90'). Al 40' è proprio un'azione costruita dai giovani Cescon e Grancara a mandare a rete il 19enne Zuffellato: un gran gol per il poker vicentino.