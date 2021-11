Serie D: FC Arzignano pareggia in casa con il Cjarlins Muzane (1-1) e rimane in testa

E' primo in classifica con 19 punti FC Arzignano Valchiampo, seguito da Union Clodiense a 18 punti che ha battuto l'ultima giornata il Dolomiti per 1-0. A seguire a 17 punti la Luparense reduce dalla sconfitta ad Adria. L'Adriese è prprio a 16 punti in compagnia del Campodarsego. Sono le 5 squadre che lottano per pa testa della classifica del girone C della serie D.

FC Arzignano Valchiampo domenica dopo i primi 20 minuti di studio con Cjarlins Muzane dell'ex Daniele Rocco (ha giocato nell'anno di serie C con i giallocelesti), ha dominato la seconda parte del primo tempo con occasioni da gol per Moras, Calì, Antoniazzi, Gnago. Molto bravo il portiere De Luca del Cjarlins che nega più volte la rete ai giallocelesti. Nella ripresa il gol del vantaggio arriva proprio da Moras ex dei friulani al 17': lo stesso Marco Moras in un'azione verso la porta avversaria tira il pallone e il difensore friulano Tobanelli tocca con un braccio la palla.E' rigore e l'ex batte dal dischetto e porta in vataggio al squadra di casa: 1-0. E al 33' arriva il pareggio grazie all'altro ex Daniele Rocco su assist di Bussi. Nel finale l'Arzi assedia la porta dei friulani, ma le azioni si spengono sulla difesa.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – CJARLINS MUZANE 1-1 (0-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino, Casini (23’ st Nchama), Forte, Calì, Moras Marco, Antoniazzi, Bonetto, Bigolin, Gnago (20’ st Fyda), Vessella (38’ st Cannia). All. Bianchini.

?CJARLINS MUZANE: De Luca, Bran (17’ st Forestan), Cucchiaro, Tobanelli (25’ st Michelotto), Dall’Ara, Ndoj, Bussi, Callegaro (42’ st Akafou), D’Appolonia (12’ st Venitucci), Agnoletti (25’ st Ristic), Rocco. All. Moras Massimiliano.?

ARBITRO: Vingo di Pisa?

MARCATORI: 17’ st Moras (A su rigore), 32’ st Rocco (C)