Serie D: FC Arzignano fatica con Levico ma vince 3-2

Una partita davvero impegnativa e giocata ad armi pari quella tra FC Arzignano Valchiampo e Levico Terme al Dal Molin valevole per la dodicesima giornata di serie D.

L'Arzi vince grazie alla prima rete in serie D di Cariolato siglata sul 2-2 al 34' della ripresa.

Ad andare in vantaggio nel primo tempo gli ospiti trantini con una rete di Tronco al 26'. Pareggiano i giallocelesti con Forte su rigore e sempre i padroni di casa si ripetono andando in vantaggio con Calì al 35'. Nella ripresa pareggia il Levico al 7' con Piacente. Infine la rete "pesante" per il risultato di Cariolato su assist di Moras.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO-US LEVICO TERME, 3-2 (2-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino (27’ st Cariolato), Casini (11’ st Cescon), Forte, Calì, Beltrame (19’ st Moras), Gning, Antoniazzi (42’ st Molnar), Bonetto, Bigolin, Gnago (14’ st Fyda). ALLENATORE: Bianchini.

?LEVICO TERME: Rosa, Davi (24’ De Nardi), Pettinà, Santuari, Stanghellini (36’ st Torregrossa), Scaglione, Tronco (42’ st Casalini), Rinaldo (42’ st Grezzani), Vinciguerra, Pezzuti, Piacente. ALLENATORE: Rastelli.?ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina?RETI: 26’ pt Tronco (L), 33’ pt Forte (A su rigore), 35’ pt Calì (A); 7’ st Piacente (L), 34’ st Cariolato.?ESPULSI: 48’ st Calì (A)





LA CRONACA DI FC ARZIGNANO VALCHIAMPO-LEVICO TERME: PRIMO TEMPO

All’ottavo minuto il Levico conquista una punizione: al tiro va Santuari, corto per Pezzuti. Recupera l’Arzignano. Il gioco prosegue con Casini, Forte, Pasqualino e Gnago che, portatosi in avanti, trova il corner. Dalla bandierina ci pensa Beltrame, ma spazza via la formazione avversaria. Al 14’ arriva la prima occasione del Levico con Rinaldo, Tronco e il tiro di Santuari che finisce di poco sopra la traversa. Due minuti dopo gli ospiti trovano l’angolo. Batte Tronco trovando la rimessa laterale. Ancora al numero 7, poco dopo, è affidata una punizione, ci pensa Casini ad allontanare di testa.

Al 19’ Antoniazzi serve Gnago che si porta in area: il Levico c’è. Un’importante occasione per l’Arzignano Valchiampo arriva al 20’ con Calì, esce in anticipo Rosa. Riparte la formazione di casa con capitan Bigolin che passa a Gning. I Giallocelesti cercano Beltrame, ma la sfera arriva lunga. Ci prova poi Beltrame al 24’: alto. Al 26’ il Levico Terme si porta in vantaggio con la rete di Alberto Tronco.

Casini fa ripartire l’azione. Beltrame cerca Gnago, ma va troppo lungo e recupera così l’estremo difensore. Al 31’ l’Arzignano si rende pericoloso. Beltrame tiene viva una palla in area, Calì perfettamente tira potente, ma è miracoloso l’intervento in angolo di Pettinà, entrambi ex del match. Al 32’, però, Davi commette fallo in area su Antoniazzi. E’ rigore. Dal dischetto ci pensa Forte che segna preciso (33’).

Riportata la gara in parità, due minuti dopo il numero 9 di casa, Vincenzo Calì, al 35’ realizza la seconda rete dei Giallocelesti che porta così l’Arzignano a chiudere in vantaggio il primo tempo dopo un minuto di recupero.



IL SECONDO TEMPO DI FC ARZIGNANO VALCHIAMPO-LEVICO TERME

La ripresa si apre con la seconda rete del Levico: al 7’ arriva il gol di Piacente, che recupera il tiro di Pezzuti concluso sulla traversa. Risponde al 9’ l’Arzignano con la punizione di Beltrame e il colpo di testa di Bigolin che però termina fuori. Al 18’ ancora Piacente punta alla porta, ma Bacchin para concedendo angolo.

Ci prova allora Pasqualino con un ottimo taglio in cerca di Fyda. Interviene la difesa del Levico. Antoniazzi, che recupera palla, va dalla distanza: alto. La rete della vittoria Gialloceleste arriva al 34’ st con la firma di Fabio Cariolato. L’azione parte da Marco Moras che si inserisce con capacità in area superando Stanghellini e crossando perfettamente sul secondo palo. Non ci arriva per poco Calì, ma con velocità il numero 13 entra e di testa schiaccia in rete. Cariolato trova così il primo gol in Serie D.

Dopo 6 minuti di recupero il match termina 3-2 per la squadra di via dello Sport.