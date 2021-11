Serie D: FC Arzignano Valchiampo fa il cappotto al Cattolica, 6-0

Una vittoria quella di FC Arzignano Valchiampo a Cattolica che conferma il primato del girone ai giallorossi e fa notare il livello di maturità della squadra. Lo sottolinea lo stesso mister Giuseppe Bianchini alla fine del match.

Le squadre si affrontano alla pari con un Cattolica volitivo sino al 16' quando il gol di testa di Antoniazzi su traversone di Forte sblocca la situazione per l'Arzi: è lo 0-1. Il Cattolica che aveva fatto vedere delle buone azioni di attacco lanciate dalla coppia Traini-Docente, perde fiducia e i giallocelesti crescono. Bigolin al 29' del primo tempo fissa il risultato sullo 0-2: coglie una palla deviata su un cross e tira sul secondo palo.

La ripresa è tutta targata Arzignano: Moras segna con un diagonale al 2' e di fatto chiude il match sullo 0-3. Al 14' Calì gonfia la rete di destro su assist di Casini; Antoniazzi è lesto a insaccare dopo una respinta del portiere avversario Scotti, e per lui è doppietta; e infine Gnago che va in rete in contropiede.

Con la vittoria la squadra del presidente Lino Chilese conferma con decisione la prima posizione in classifica del girone C della serie D a 28 punti. Inseguono a 5 punti la Clodiense (che ha battuto Spinea) e a 7 punti Luparense e Adriese.