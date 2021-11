Serie D, Coppa Italia: Arzignano in trasferta battuto 4-2 dalla Virtus Ciserano Bergamo

Dopo la batosta in campionato a Mestre FC Arzignano Valchiampo ne prende un'altra in trasferta nella Coppa Italia contro la Virtus Ciserano Bergamo.



Nel primo tempo vanno in vantaggio i bergamaschi su riugore al 21' con Bardelloni che batte il portiere gialloceleste Indelicato. Allungano al 37' con selvatico i padroni di casa. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per la Virtus Cisarano. Nella ripresa accorcia le distanze un gol di Moras al 18' su rigore, poi però Bardelloni si ripete al 31' su azione. Quattro minuti dopo accorcia nuovamente l'Arzignano con Grancara. Sul 3-2 gli uomini di Bianchini hanno l'illusione di poter pareggiare e tentare il tutto per tutto, ma chiude le danze un gol di Del Carro al 44'.mister Giuseppe Bianchini deluso alla fine del match per gli ulteriori 4 gol subiti in una partita, nonostante la buona partenza della squadra.