Serie D: cinquina del Cartigliano al Caldiero, al Fair Play finisce 5-2

Un apartita davvero incredibile e dalle mille emozioni quella allo stadio Fair Play di Cartigliano a due passi da Bassano del Grappa (Vicenza). Al 7' vanno in gol i padroni di casa con Barzon che ruba palla alla difesa degli ospiti del Caldieroche avevano appena tolto palla a Mimniati. Barzon raccoglie il rimpallo e fa partire una staffilata che buca la rete di Aldegneri.

Un minuto dopo il primo episodio: l'arbitro segnala un contatto falloso in area tra il difensore Pregnolato e il veronese Cherubin. Dal dischetto batte il rigore Filiciotto che segna: è 1-1.

Dopo due minuti su un'altra incursione del Caldier il direttore di gara fischia un altro fallo in area di affolati su un attaccante: dal dischetto stavolta Cacciatore che porta i sui sul 1-2. La rabbia degli uomini di mister Alessandro Ferronato sale e fortunatamente si scarica sull'impegno nel gioco. Ecco allora che al 24' Gjoni scaraventa una palla verso la porta su assist di Pellizzer, il portiere ribatte ed è pronto Stevanin che segna il pareggio: 2-2.

Il vantaggio arriva al 37' con Gjoni che riceve palla da Barzon e segna 3-2. E non p finita: il primo tempo si conclude con la seconda rete di Stevani in mischia nell'area del Caldiero.



La ripresa si apre sul 4-2 per il Cartigliano. Il portiere biancoazzurro Chiarello svnta al 8' un'occasione per Martone che di testa va vicino alla riapertura del match. Poi Baldani del Caldiero calcia una punizione al 14' che si stampa sull'incrocio dei pali. Infine il gol del sigillo al 26' di Buson.La vittoria di reazione del Cartigliano alla fine ha messo a sopire le polemiche sui rigori considerati assai dubbi dalla dirigenza di casa e in particolare dall'allenatore Ferronato.