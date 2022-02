Serie D: Cartigliano si ferma in trasferta a San Martino (2-1)

Tutte nel primo tempo le emozioni da gol per la trasferta del Cartigliano a San Martino Buonalbergo contro una squadra dal passato glorioso. Ad aprire le danze al 5' un colpo di testa di Di Gennaro del Carti che di testa devia in rete una punizione di Stevanin: è lo 0-1.

Pareggia Ciuffo per il San Martino Speme al 20' con una rovesciata. E' 1-1.

Emozioni forti al 25' per il rigore parato da Zecchin: di Boudraa il fallo in area che provoca il penalty. Moraschi batte, ma il portiere biancoceleste si oppone. Rete salva!

Il vantaggio arriva al 43' con Ciuffo che da fuori area manda un tiro ad infilarsi in rete.

Il Catigliano non demorde e tenta una reazione: Barzon e Di Gennaro sono pericolosi in un'azione ibastita al 45': la palla è alto.

Nella ripresa da segnalare un tiro di Boudraa che finisce di poco fuori e al 33' una punizione che porta il Cartigliano vicino al pareggio, ma la difesa di casa fa il suo mestiere e spazza via.



Rammarico per una trasferta dalla quale almeno un punto si poteva portare a casa per i biancocelesti. ora la testa è sul derby che si giocherà allo stadio Fair Play.