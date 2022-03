Serie D: Cartigliano sconfitto a Montebelluna per 2-0

Girone C

Serie D Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Montebelluna

Tornano sconfitti da Montebelluna i biancoazzurri di Alessandro Ferronato che subiscono una rete per tempo. Nella prima frazione di gioco occasionissima al 15' per Gjoni che si spegne sulla difesa avversaria. Poi al 26' Fasan del Montebelluna va vicino al gol. Ma la rete arriva al 31' con un colpo di testa di Biancheri su cross dello stesso Fasan. A quel punto Cartigliano tenta la reazione con Stevanin che su punizione va vicino all'incrocio dei pali; risponde in chiusura di frazione il trevigiano Madiotto che impegna il portiere vicentino Zecchin.



Nel secondo tempo è Fasan a raddoppiare per i padroni di casa mettendo il sigillo alla partita sul 2-0: tiro imprendibile per l'incolpevole Zecchin. Al 15' il Cartigliano con Appiah cerca la rete, e poi ancora con Di Gennaro. Un minuto dopo è Preknicaj ad insidiare l'area e la porta del Montebelluna, ma nulla fa fare. Arriva il triplice fischio dell'arbitro e il risultato tra Montebelluna e Cartigliano è 2-0.La prossima domenica è previsto un turno di riposo e gli uomini di Ferronato potranno prepararsi e ricaricarsi per la partita del 27 marzo contro il coriaceo Campodarsego.